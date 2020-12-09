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Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklıyor

09.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklıyor

Dünyanın en büyük domates ithalatçısı olan Rusya, Azerbaycan'dan domates alımını yarından itibaren yasaklıyor. Azerbaycan için domates, petrolün ardından en fazla ihraç edilen ürün özelliği taşıyor.

Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Yasağa gerekçe olarak, tarım ilacı kullanımına dair güvenlik endişelerini dile getirdi.

Azerbaycan için domates, petrolün ardından en fazla ihraç edilen ürün özelliği taşıyor.

Rusya'nın bu kararını, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Rusya'nın müttefiki Ermenistan'a karşı yürüttüğü 44 günlük savaş nedeniyle cezalandırılması şeklinde yorumlayanlar var.

Bloomeberg'de yer alan habere göre, Rusya'nın tarım ürünleri ticaretini düzenleyen kuruluşu Rosselkhoznadzor, daha önce Türkiye'nin bazı bölgelerinden domates ve biber ithalatına getirdiği yasağı da genişletmeyi düşünüyor.

Türkiye de Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'ı desteklemişti.

Yasağın Perşembe günü uygulamaya başlanacağı açıklandı. Azerbaycan o gün, Bakü'de yapılacak bir askeri geçit töreniyle Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakü'deki törene katılacak.

Dünyanın en büyük domates ithalatçısı olan Rusya, Çarşamba günü Ermenistan'ın Türkiye sınırındaki Armavir bölgesinden ve Özbekistan'ın bir bölgesinden de domates ve biber ithalatını, besin güvenliği kaygıları nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

Azerbaycan domates ihracının neredeyse tamamını Rusya'ya yapıyor. Rusya'nın ithalat yasağı elmayı da kapsıyor. Bu durumun, Azerbaycan'ın ihracatının yüzde 90'ını oluşturan petrol ve doğal gaza dayalı ekonomisini çeşitlendirme çabalarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Bakü'den konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Rus devlet ajansı RIA Novosti'de ise ismi belirtilmeyen bir Azeri yetkilinin, olayın teknik bir hata olduğu ve yakında düzeltileceği yönündeki ifadelerine yer verildi.

Rusya, 2015'te bir jet uçağının Türkiye'nin Suriye sınırında düşürülmesi üzerine Türkiye'den domates alımına yasak koymuştu. Yasak daha sonra kaldırılmış, ama alımları sınırlayan bir kota sistemine geçilmişti. Türkiye ise domates ihracatını diğer pazarlara yönlendirmeye çalışıyor.

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