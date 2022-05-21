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Rusya: Azovstal'da kontrol sağlandı

21.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusu, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında Rusya'ya direniş gösteren Ukraynalı askerlerin teslim alındığını, kentin tamamen Rusya kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Rusya: Azovstal'da kontrol sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, haftalardır çatışmaların sürdüğü Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında Rusya'ya direniş gösteren son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu ve fabrikanın tamamen boşaltıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 531'i cuma günü olmak üzere pazartesi gününden bu yana bu yana 2 bin 439 Ukraynalı askerin esir alındığı duyurdu.

Konaşenkov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "operasyonun Azovstal fabrikasının ve Mariupol'ün tamamen özgürleştirilmesi ile sona erdiği" konusunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

21 Nisan'dan bu yana Rusya'nın kuşatması altında bulunan Azovstal demir çelik fabrikası, Ukraynalı askerlerin Rusya'ya karşı mücadelesini sürdürdüğü son noktaydı. Fabrikada kalan son Ukraynalı asker grubu cuma günü Kiev'den "kentin savunmasına son verme" emri aldıklarını açıklamıştı.

Zelenskiy'den Batı'ya suçlama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kenti ele geçirdiğini açıklamasından önce yayınlanan görüntülü mesajında, Mariupol'daki durumdan Batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Zelenskiy, "Mariupol'a ulaşmak ve oradaki insanları kurtarabilmek için uygun silahlar" gönderilmesi konusunda Batılı ülkelere defalarca talepte bulunduklarını söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde bulunan liman kenti Mariupol'da Rusya'nın işgali öncesinde yarısı Rus yarısı Ukraynalı olmak üzere yaklaşık 430 bin kişi yaşıyordu. Azak Denizi'nin kıyısında bulunan kent, işgal öncesi Ukrayna'nın önemli sanayi ve ekonomi merkezlerinden biri konumundaydı.

Rasmussen: Almanya'nın liderliğine ihtiyacımız var

NATO'nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Almanya'nın çekimser tutumunu eleştirerek "Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı ve Rusya'ya karş ıyeni yaptırım kararı alınması" konusunda "çok tereddütlü" hareket ettiği eleştirisinde bulundu. Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Rasmussen, "Almanya büyük oranda Rusya'dan doğal gaz ithalatına bağımlı durumda ancak Alman hükümetinin net bir tutum benimsemesinin Ukrayna'daki dinamiği tamamen değiştireceğini düşünüyorum. Almanya'nın liderliğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Rasmussen, Avrupa'nın derhal Rus gazı ve petrolü ithal etmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana çeşitli yaptırımları hayata geçiren Avrupa Birliği ülkeleri, petrol ve doğal gaz ithalatının yasaklanması konusunda ise henüz görüş birliğine varamadı.

AFP,dpa/BÖ,EC

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