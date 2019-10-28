Rusya Bağdadi’nin Ölümüne Şüpheyle Yaklaşıyor 

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ABD askerlerince öldürüldüğünün açıklanmasının ardından Moskova’dan açıklama geldi. Kremlin, ABD’nin Bağdadi operasyonunun başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda soru işaretleri olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada “Bağdadi’nin ölümü doğruysa bu Başkan Donald Trump’ın uluslararası terörle mücadeleye büyük katkısı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rusya’yı operasyonla ilgili bilgilendirip bilgilendirmediğiyle ilgiliyse açıklama yapmadı.
Ancak Peskov, Rus ordusunun ABD uçaklarını ve insansız hava araçlarını Washington’un Suriye’de operasyonu hayata geçirdiği bölgede tespit ettiğini bildirdi.
Peskov “Eğer bu bilgi doğruysa ABD Başkanı’nın uluslararası terörle mücadeleye büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
“Açıklamalar çelişkili”
Peskov’un açıklamasından önce Rusya Savunma Bakanlığı da ABD’nin Bağdadi’yi öldürdüğü baskınla ilgili şüpheli bir yaklaşım sergiledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Operasyona doğrudan katılanların sayısının sürekli artması, katılımcı ülkelerin birbiriyle çelişen ifadeleri, operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığıyla başarılı olup olmadığı konusunda şüpheleri ve soru işaretlerini arttırıyor” denildi.
Kremlin’in aksine Rusya Savunma Bakanlığı, Bağdadi’nin önemini de küçümsedi. Açıklamada ölümünün doğrulanması halinde bile bunun Suriye’de operasyonel açıdan ya da İdlib bölgesinde kalan militanların eylemleri açısından bir önemi olmadığı kaydedildi.
“ABD kendi yarattığını öldürdü”
2010 yılından bu yana IŞİD’e liderlik eden Bağdadi’nin ölümünü Başkan Trump, Pazar sabahı Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısıyla dünyaya duyurmuştu. Trump, Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak’a operasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etmişti.
İran Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ise paylaştığı Twitter mesajında Bağdadi'nin öldürülmesinin abartılacak bir olay olmadığını söyledi. Cahromi, "Kendi yarattığınızı öldürdünüz" ifadelerini kullandı.
“IŞİD İslam imajını çarpıtıyor”
ABD'nin bölgedeki yakın müttefiki Suudi Arabistan ise, Bağdadi'nin İslam dininin imajını çarpıttığını bildirdi. Devlet haber ajansı SPA'ya göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Krallık ABD yönetiminin suç işleyerek ve zulmederek İslam'ın gerçek imajını çarpıtan bu terör örgütünün üyelerinin peşine düşme çabasını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bağdadi'nin ölüm haberini "etkileyici bir başarı" sözleriyle değerlendirdi. Netanyahu "Bu ABD ve tüm özgür ülkelerle birlikte terörle ve terörist devletlerle mücadeledeki ortak kararlılığımızın bir yansıması" ifadelerini kullandı.
Almanya: “Mücadele sona ermedi”
Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Siebert ülkesinin ABD liderliğindeki operasyona dahil olup olmadığıyla ilgili bilgisi olmadığını kaydetti. Sözcü Başkan Trump’ın Almanya ve Avrupa ülkelerinin IŞİD savaşçılarını geri kabul etmeye yanaşmadığı şeklindeki suçlamasıyla ilgiliyse yorum yapmadı.
Seibert, Bağdadi’nin ölümünün IŞİD’e karşı mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Bağdadi’nin ölümünü memnunlukla karşıladı ve “bir sayfa kapandı” ifadesini kullandı.
Hollande, Paris’te 13 Kasım 2015’te IŞİD tarafından düzenlenen terör saldırısı sırasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyordu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang uluslararası terörle mücadelede daha fazla işbirliği çağrısı yaparken, Japonya hükümeti sözcüsü Yoshihide Suga da Bağdadi’nin ölümünün Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.
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