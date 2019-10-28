Rusya Bağdadi’nin Ölümüne Şüpheyle Yaklaşıyor 

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Operasyona doğrudan katılanların sayısının sürekli artması, katılımcı ülkelerin birbiriyle çelişen ifadeleri, operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığıyla başarılı olup olmadığı konusunda şüpheleri ve soru işaretlerini arttırıyor” denildi.

Peskov’un açıklamasından önce Rusya Savunma Bakanlığı da ABD’nin Bağdadi’yi öldürdüğü baskınla ilgili şüpheli bir yaklaşım sergiledi.

Peskov “Eğer bu bilgi doğruysa ABD Başkanı’nın uluslararası terörle mücadeleye büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Ancak Peskov, Rus ordusunun ABD uçaklarını ve insansız hava araçlarını Washington’un Suriye’de operasyonu hayata geçirdiği bölgede tespit ettiğini bildirdi.

Kremlin’in aksine Rusya Savunma Bakanlığı, Bağdadi’nin önemini de küçümsedi. Açıklamada ölümünün doğrulanması halinde bile bunun Suriye’de operasyonel açıdan ya da İdlib bölgesinde kalan militanların eylemleri açısından bir önemi olmadığı kaydedildi.

“ABD kendi yarattığını öldürdü”

2010 yılından bu yana IŞİD’e liderlik eden Bağdadi’nin ölümünü Başkan Trump, Pazar sabahı Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısıyla dünyaya duyurmuştu. Trump, Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak’a operasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etmişti.

İran Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ise paylaştığı Twitter mesajında Bağdadi'nin öldürülmesinin abartılacak bir olay olmadığını söyledi. Cahromi, "Kendi yarattığınızı öldürdünüz" ifadelerini kullandı.

“IŞİD İslam imajını çarpıtıyor”

ABD'nin bölgedeki yakın müttefiki Suudi Arabistan ise, Bağdadi'nin İslam dininin imajını çarpıttığını bildirdi. Devlet haber ajansı SPA'ya göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Krallık ABD yönetiminin suç işleyerek ve zulmederek İslam'ın gerçek imajını çarpıtan bu terör örgütünün üyelerinin peşine düşme çabasını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.