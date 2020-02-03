Rusya bağlantılı suç çetesine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Gürcistan uyruklu ve "Andri Malyi" takma isimli Guram Chıkladze'nin yaptığı ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesine 31 Ocak günü operasyon düzenledi. Rus mafya gruplarının aralarındaki hesaplaşmadan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve eylem hazırlığında olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis, 31 Ocak günü Kağıthane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 Azerbaycan , 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele geçirildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, Rus mafya gruplarının çeşitli suç organizasyonlarında bulundukları ve birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Yakalanan Rus çetenin hedefinde ise Azerbaycan uyruklu suç çetesi lideri "Loto Guli" lakaplı Nadir Salifov olduğu bildirildi. Suç çetelerinin hesaplaşmalarının ise öldürülen Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev'den oluşan boşluğu doldurmak ve Caniyev'i öldüren kişinin Nadir Salifov'un olduğu düşünülmesinden kaynaklandığı iddia edildi.