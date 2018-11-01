HABER

Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:29 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da

Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Nazarbayev, Medvedev'i kabulünde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güvenilir ve dinamik bir şekilde gelişen etkileşimin stratejik özellik taşıdığının altını çizdi.

Nazarbayev, "Geçenlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem gerçekleşti. Bizim ikili ilişkilerimiz örnek teşkil ediyor ve bunları korumalıyız." ifadesini kullandı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi örgütler çerçevesinde karşılıklı işbirliği geliştirme konularına değinen Nazarbayev, iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin genişletilmesinde iki ülke hükümetlerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Başbakan Medvedev ise iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın, verimli işbirliğinin sonucu olduğunu belirtti.

Medvedev, "Kazakistan, Rusya’nın stratejik ortağı ve müttefiki. Hem üst düzey yoğun temaslarımız, hem de iş çevreleri arasındaki ileri düzey ilişkiler, ilişkilerimizin ölçeğini ve derinliğini gösteriyor." değerlendirmesine yer verdi.

Daha sonra Medvedev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Medvedev, yarın Astana'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Başbakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Atina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladıAtina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladı
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısıİstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.