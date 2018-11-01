Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Nazarbayev, Medvedev'i kabulünde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güvenilir ve dinamik bir şekilde gelişen etkileşimin stratejik özellik taşıdığının altını çizdi.

Nazarbayev, "Geçenlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem gerçekleşti. Bizim ikili ilişkilerimiz örnek teşkil ediyor ve bunları korumalıyız." ifadesini kullandı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi örgütler çerçevesinde karşılıklı işbirliği geliştirme konularına değinen Nazarbayev, iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin genişletilmesinde iki ülke hükümetlerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Başbakan Medvedev ise iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın, verimli işbirliğinin sonucu olduğunu belirtti.

Medvedev, "Kazakistan, Rusya’nın stratejik ortağı ve müttefiki. Hem üst düzey yoğun temaslarımız, hem de iş çevreleri arasındaki ileri düzey ilişkiler, ilişkilerimizin ölçeğini ve derinliğini gösteriyor." değerlendirmesine yer verdi.

Daha sonra Medvedev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Medvedev, yarın Astana'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Başbakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

