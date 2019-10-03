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Rusya Başkonsolosu Buravov'dan Yıldız'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Rusya Başkonsolosu Buravov'dan Yıldız'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesi açıklamasına göre, Yıldız, ziyarette Buravov'a Beyoğlu Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yıldız, iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Buravov da Beyoğlu Belediyesi ile farklı alanlarda iş birliklerini geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediyesi Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ziyaret

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