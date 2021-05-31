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Rusya batı sınırlarında 20 yeni askeri birlik kuracak

31.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede NATO tehdidinin arttığını öne süren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, batı sınırlarında bu yıl 20 askeri birlik daha oluşturulacağını duyurdu.

Rusya batı sınırlarında 20 yeni askeri birlik kuracak

Moskova yönetimi, "NATO tehdidinin arttığı" gerekçesiyle Rusya'nın batısında bu yıl 20 yeni askeri birlik kuracağını bildirdi.

Pazartesi günü üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya sınırında uçuş yapan Amerikan savaş uçaklarının sayısının arttığına, NATO'nun bölgede konuşlandırdığı savaş gemilerine ve giderek artan tatbikatlarına dikkat çekti. Şoygu, bu tür eylemlerin uluslararası güvenliğe zarar verdiğini ve Rusya'yı karşı önlemler almaya zorladığını ileri sürdü.

"Batı bölgesinde 20 askeri birlik ve kıta daha oluşturacağız" diyen Şoygu, bu birimler için 2 bin parça yeni silah sağlanacağını söyledi.

İnişe zorlanan uçak krizi

Şoygu ayrıca Belarus ile birlikte yapılacak ortak tatbikatın hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek tatbikatın "tamamen savunma özelliğinde" olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi, Belarus'un geçen hafta muhalif bir gazeteciyi taşıyan uçağı inişe zorlamasıyla meydana gelen krizde Minsk yönetimine destek vermişti.

Rusya'nın geçen ay, Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı kapsamlı askeri takviyeler Kiev yönetiminde ve Batılı ülkelerde endişeye neden olmuş, Moskova'ya birliklerini geri çekme çağrısı yapılmıştı. Birliklerin bir kısmı tatbikata katıldıktan sonra bölgeden ayrılmış, ancak Savunma Bakanı Şoygu silahların bölgede konuşlu kalması emrini vermişti.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı olan özerk bölge Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.

AP / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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