Rusya beklenti içine girdi! Görüşme öncesi Erdoğan'ın Putin'e teklifini açıkladı: Oldukça ilginç bir görüşme olacak

Kazakistan ziyareti kapsamında toplam 10 liderle görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile kritik bir temas gerçekleştirecek. Dünyanın yakından izleyeceği görüşmede geçtiğimiz günlerde şok etkisi yaratan gelişmelerle yeniden alevlenen Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. Putin'in danışmanı Yuriy Uşakov'un açıklamasına göre Erdoğan, Putin'e resmi olarak arabuluculuk teklifi sunacak.

"TÜRKİYE FIRSATI KAÇIRMAYACAK"

Uşakov, görüşmeden önce gazetecilere basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin arabuluculuk teklif ettiğini dile getiren Uşakov, olası görüşmelerin İstanbul'da veya Ankara'da planlandığını belirtti.

Tekliflerin şimdiye dek yalnızca basında dillendirildiğine dikkat çeken Uşakov, "Görünüşe göre Türkiye fırsatı kaçırmayacak ve bir teklif sunacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR DURUŞ SERGİLEMESİ İVME TİCARİ VE EKONOMİK ORTAKLIĞA FAYDALI"

Uşakov, Türkiye'nin Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilkesel olarak katılmaması nedeniyle iki liderin aralarının iyi olduğunu ifade etti ve "Türkiye'nin böyle bir duruş sergilemesi, ticari ve ekonomik ortaklığın genişlemesine ivme kazandırıyor" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk yapmakta "oldukça başarılı" olduğunu söyleyen Uşakov, bu bağlamda, Ankara'nın tahıl anlaşmasının uygulanmasına ilişkin anlaşmaları düzenlediğini hatırlattı.

"ERDOĞAN BU KONUYA DEĞİNECEKTİR"

Basındaki haberleri işaret eden Uşakov şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için başka girişimlerde bulunabileceği söyleniyor. Astana'daki görüşmede Erdoğan'ın etkin bir şekilde konuya geri döneceği ihtimalini göz ardı etmiyorum. Oldukça ilginç ve verimli bir görüşme yapacağız."



