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Rusya Belarus'a nükleer füze gönderme sözü verdi

26.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Belarus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli füze sistemleri yollayacağını söyledi.

Rusya Belarus'a nükleer füze gönderme sözü verdi

Putin, İskender M sistemlerinin "hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklı balistik ve güdümlü füzeler ateşleyebileceğini" belirtti.

Sistemlerin 500 kilometreye kadar menzili var.

St Petersburg'ta konuşan Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun talebi üzerine Rusya'nın Belarus'a ait SU-25 savaş uçaklarını modernize edip, nükleer silahlar taşıyabilecek hale getirebileceğini de belirtti.

Bu arada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Pazar sabahı bazı patlamalar duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko "Ambulanslar ve kurtarma görevlleri olay yerinde. İki binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor" diye konuştu

AFP haber ajansı, bir apartmanın vurulduğunu bildirdi.

Öte yandan Ukrayna, haftalar süren şiddetli çatışmaların ardından Rus güçlerinin Severodonetsk kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Böylece Rusya, Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk bölgesinin çoğunu ele geçirmiş oldu.

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Belarus Rusya Vladimir Putin
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