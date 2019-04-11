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Rusya, Belarus’tan ülkeye giren Türkiye menşeili tarım ürünlerini imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Rusya, Belarus üzerinden ülkeye ithal edilen Türkiye menşeili tarım ürünlerini, daha önce koyduğu yasak gerekçesi ile imha etti.Geçtiğimiz ay Rusya’nın Belarus üzerinden Rusya’ya ithal edilen elmaların Rusya’ya girişinin yasaklanması üzerine ilk hamleyi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptı.

Rusya, Belarus’tan ülkeye giren Türkiye menşeili tarım ürünlerini imha etti

Rusya, Belarus üzerinden ülkeye ithal edilen Türkiye menşeili tarım ürünlerini, daha önce koyduğu yasak gerekçesi ile imha etti.
Geçtiğimiz ay Rusya’nın Belarus üzerinden Rusya’ya ithal edilen elmaların Rusya’ya girişinin yasaklanması üzerine ilk hamleyi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Urallar Bölge Ofisi’ne bağlı ekipler tarafından Belarus üzerinden Rusya’ya sokulan elma, armut ve mantar gibi ürünlerin tespiti yapıldı. Bölgedeki dağıtım hallerini tespit eden federal servis elemanları bir şirkete baskın yaptı. Baskında Belarus üzerinden Rusya’ya sokulan Türk menşeili elma ve armutun yanı sıra yarım ton mantar ele geçirildi.

Kepçelerle tarım ürünlerini ezdiler
Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda Belarus’tan tarım ürünlerinin girişinin yasaklanmasının ardından yapılan operasyonda ele geçirilen tarım ürünleri boş bir araziye götürüldü. Burada kasalardan boş araziye dökülen tarım ürünleri kepçelerle ezildi.
Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün yaptığı açıklamada Rusya’nın aldığı yabancı menşei tarım ürünlerinin Rusya’ya sokulmaması kararını eleştirerek Rusya’nın bu tavrını ‘aşırı kibirliler’ şeklinde nitelendirdi.

Rusya, Belarus’tan ülkeye giren Türkiye menşeili tarım ürünlerini imha etti

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