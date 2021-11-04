Rusya Bir Batılı Gazeteciyi Daha Sınırdışı Ediyor

Rusya bir batılı gazeteciyi daha sınırdışı etme kararı aldı. Alınan karara göre Hollandalı gazeteci Tom Vennink’in vizesi iptal edildi. Bu Ağustos ayından bu yana Rusya’nın ikinci kez batılı bir gazeteciyi sınırdışı etme kararı oldu.

Yapılan açıklamada, “yönetimsel ihlaller” gerekçesiyle Hollanda’nın Volkskrant gazetesi muhabiri Tom Vennink’e yönelik sınırdışı kararı alındığı, gazetecinin 2025 yılı Ocak ayına kadar Rusya’ya girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Vennink, 2019 yılında ikametgah adresini bildirmediği, 2020 yılında da izin almadan bir bölgede çekim yaptığı gerekçesiyle Rusya’da para cezasına çarptırılmıştı.

Rusya, bu yıl Ağustos ayında da İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin muhabiri Sarah Rainsford’u sınırdışı etme kararı almıştı.

2015 yılından bu yana Volkskrant gazetesinin Rusya muhabirliğini yapan Vennink’in vizesinin yenilenmediği ve kendisine 3 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama ya da yorumda bulunmadı.

