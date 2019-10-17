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Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği brifingde basınının sorularını yanıtladı. Zakharova, “Türkiye sınırı da dahil olmak üzere, Suriye’nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin kontrolüne verilmelidir” dedi.

Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zakharova, “Suriye'nin, ülke içinde ve bölgede genel olarak sağlam ve uzun vadeli bir istikrar ve güvencenin, ancak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu, Türkiye sınırını da içeren tüm ulusal bölgelerin nihayetinde meşru Suriye hükümetinin kontrolü altına alınması gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA ARA BULUCULUK YAPMAYA HAZIR’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sözlerini hatırlatan Zakharova, “Lavrov, Rusya’nın Türkiye’nin sınırlarını savunurken ifade ettikleri meşru çıkarları her zaman desteklediğini de vurguladı, ancak aynı zamanda Şam ve Ankara’nın 1998’in anlaşmasına dayanarak uygun işbirliğine sahip olmaları gerektiğini de vurguladı. Her iki ülkenin ordusunun da işbirliği için özel parametreleri tanımlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bölümde, Rusya ara buluculuk yapmaya hazır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya hükümet kontrol zakharova

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