Rusya Bulgar diplomatı istenmeyen adam ilan etti

Rusya, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da bulunan Bulgaristan Büyükelçiliğine gönderdiği notada, Büyükelçi Atanas Krastin’in bir danışmanını istenmeyen adam ilan ettiğini açıkladı. Bakanlık, Büyükelçilik çalışanının ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istedi.

Bulgaristan hükümeti, 28 Ekim’de ülkede casusluk faaliyetlerinden şüphelenildiği iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. Ertesi gün, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ise Rusya’nın karşı hamlede bulunacağını duyurmuştu.

