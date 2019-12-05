Rusya Bulgaristan Büyükelçisi'ni Ülkesine Geri Gönderiyor

Rusya Bulgaristan Büyükelçisini sınırdışı ediyor. Karar Bulgaristan yönetiminin Moskova’dan, bir diplomatını ajanlık faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle geri çekmesini istemesinin ardından geldi.

Rusya da Bulgaristan’ın bu talebine karşılık Bulgar Büyükelçinin Rusya’yı terk etmesini istedi. Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin’e önümüzdeki 24 saat içerisinde Rusya’yı terk etmesi gerektiği diplomatik kanallardan bildirildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada söz konusu kararın mütekabiliyet çerçevesinde alındığı belirtildi.

Bulgaristan, Ekim ayında Rusya’dan ülkede görevli bir diplomatı ajanlık yaptığı gerekçesiyle geri çekmesini istemiş yeni askeri ateşeye de vize vermemişti.

