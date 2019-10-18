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Rusya Büyükelçisi Erkhov: "İki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, “Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte, iki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda.

Rusya Büyükelçisi Erkhov: "İki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda”

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, “Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte, iki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta Rusya Federasyonu’nda bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz” dedi.
Ankara Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, fuara konuk olarak katılan Rus kitabevinin standını ziyaret etti. Erkhov, burada yaptığı açıklamada, "Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte, iki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta Rusya Federasyonu’nda bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk Akımı var, Akkuyu Nükleer Santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte ve tüm bu güzel tablo içerisinde kültürel ve beşeri ilişkiler ayrı bir öneme sahip. Bugünlerde Ankara’da Rusya’nın klasik ve çağdaş edebiyatını ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda Türk edebiyatını öğrenmek bizim için de güzel bir fırsat" dedi.

Rusya Büyükelçisi Erkhov:

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