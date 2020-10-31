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Rusya: Çatışmalar Ermenistan'a ulaşırsa destek veririz

31.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusundaki yardım çağrısına yanıt veren Rusya, çatışmaların Ermenistan topraklarında yaşanması halinde destek vereceğini açıkladı.

Rusya: Çatışmalar Ermenistan'a ulaşırsa destek veririz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı destek çağrısına Moskova'dan bu sabah cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların Ermenistan topraklarına ulaşması halinde yardım edileceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Doğrudan Ermenistan topraklarında çatışmalar yaşanması halinde Rusya gerekli bütün desteği verecektir" denildi. Moskova ayrıca, çatışmanın tarafı iki ülkeyi şiddete son vermeye çağırdı.

Cumartesi sabahı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Dağlık Karabağ'da güvenliğin sağlanması için Rusya'nın ne tür yardımlarda bulunabileceği konusunda en kısa sürede istişarelerin başlamasını talep ettiğini açıkladı. Böylece Ermenistan yönetimi, Moskova'dan Dağlık Karabağ konusunda resmen yardım talebinde bulunmuş oldu.

Öte yandan Cenevre'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndan üç ülkenin aracılığıyla yürütülen müzakerelerde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir ateşkes sağlanamadığı açıklandı. Ancak Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un sivillerin ve sivil unsurların hedef alınmaması konusunda uzlaşma sağladıklarını duyuruldu.

Cenaze değişimi yapılacak

İki ülke bakanının ilaveten bir hafta içinde hazırlanacak listeler sayesinde ve Uluslararası Kızılhaç güvencesiyle esir değişiminin yapılmasının hedeflendiği bildirildi. Cenevre'de saatler süren müzakerelerin sonucunda ayrıca iki ülkenin, her iki taraftan hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkarılması ve değişimi konusunda da anlaşma sağladığı açıklandı.

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yürüten Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin arabuluculuğuyla Cenevre'de yürütülen görüşmelerin altı saat sürdüğü bildirildi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle Eylül ayı sonunda yeniden alevlenen çatışmalarda bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Dağlık Karabağ çatışmasında yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Vekalet savaşına dönüşebilir

Cenevre'de müzakereler sürerken çatışmalar da devam ediyor. Yerel kaynaklar, Stephanakert ve Şuşi'de çatışmaların Cumartesi sabahı itibariyle sürdüğünü bildirdi.

Uluslararası gözlemciler, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle tırmanan çatışmaların Ermenistan'ın güvenliğine garantör gördüğü Rusya ile Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye arasında bir vekalet savaşına dönüşmesinden endişe ediyor. Rusya ise her iki ülke ile de iyi ilişkiler yürütse de Ermenistan'ın askeri koruyucusu olarak görülüyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında şimdiye kadar yürütülen kalıcı ateşkes müzakereleri sonuç vermedi. Varılan ateşkes uzlaşıları da ihlal ediliyor.

Reuters, AFP,dpa/ ETO, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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