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Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın Suriye’deki sözlerini tutmadığı açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Konaşenkov, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın sözlerini tutmadığı ve Suriye’nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona başlayabilecekleri tehdidini şaşkınlıkla karşıladık.

Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye’nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar. Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil” ifadelerini kullandı.

‘TÜM SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİK’

Rusya’nın Türkiye sınırından Kürt grupların çıkarılmasına ilişkin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Konaşenkov, “Rusya’nın Türkiye ile olan 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatının hükümlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini hatırlatmak isteriz” dedi.

Konaşenkov, "Çatışan tarafların birbirlerinden uzaklaştırılması konusu süresinden önce tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye sınırında ortak devriye görevi yürütülüyor” ifadelerine de yer verdi.

Konaşenkov’a göre, Suriye’nin sınır bölgelerinde durumun normalleştirilmesi için ek Rus askeri polis güçleri gönderiliyor, sivillere yardım için saha hastaneleri kuruluyor. Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaşma merkezi tarafından Fırat’ın doğusunda sivillere insani yardım gönderiliyor, çatışmalar sırasında zarar gören altyapıların tamiri için adımlar atılıyor. Rusya’nın attığı adımlar neticesinde söz konusu bölgedeki durum önemli ölçüde gelişti.

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Rusya Çavuşoğlu Suriye İgor Konaşenkov

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