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Rusya: ‘Çekilme Planlanandan Önce Tamamlandı’

29.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

Rusya Kürt güçlerinin çekildiğini açıklarken, tanınan ateşkes süresinin sona ermesiyle Rus-Türk ortak devriyelerinin göreve başlaması bekleniyor

Rusya: ‘Çekilme Planlanandan Önce Tamamlandı’

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ile Ankara arasında Soçi'de varılan mutabakat uyarınca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerini güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS, Şoygu’nun “"Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden (Kürt) silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dediğini aktardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, YPG'nin Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Twitter’dan açıklama yaptı. Altun, "Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız" mesajını paylaştı.

Altun, çekilmenin tamamlanıp-tamamlanmadığını da bu devriyeler kapsamında netleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 22 Ekim'de Soçi'de imzaladığı mutabakat muhtırasında tanınan 150 saatlik süre bugün 18.00'de doldu.

Bu sürenin dolmasıyla birlikte sınırın 10 kilometre içinde Türk ve Rus askerleri ortak devriye görevine başlıyor. Ankara’daki Rus heyeti, bu devriyelerin nasıl olacağı ve Suriye’de daha geniş bir güvenlik durumuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.

Almanya’da iki Suriyeli’ye ‘insanlığa karşı suç’ davası

Öte yandan Almanya’da, sığınma başvurusu yapan ve Beşar Esat’ın eski gizli servisi için çalışmakla itham edilen iki Suriyeli’ye ‘insanlığa karşı suç’ işledikleri gerekçesiyle dava açıldı.

İki Suriye vatandaşı, Alman savcıların işkence ve muhalif aktivistlerin öldürülmesi dahil bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Almanya bu yılın başında da uluslararası yasalar kapsamında iki kişiyi “insanlığa karşı suç” işlemekle itham etmişti.

Gizlilik kuralları gereği adı verilmeyen ana şüpheli Enver R. İsimli zanlıya, en az 4 bin muhalif eylemcinin işkence gördüğü belirtilen Şam cezaevinde 58 cinayet ve çok sayıda da cinsel saldırı suçlaması yöneltiliyor.

Bir diğer şüpheli Eyad A. ise 30’dan fazla muhalif eylemciye işkence yapılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor. 2013’te Suriye’den ayrılan 2018’de ise Almanya’ya gelen her iki şüpheli de Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunmuştu

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