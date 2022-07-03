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Rusya, Çin'e bilgi sızdırdığı için gözaltına almıştı! Rus bilim insanı öldü

03.07.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.

Rusya, Çin'e bilgi sızdırdığı için gözaltına almıştı! Rus bilim insanı öldü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk’teki hastanede gözaltına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker’in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker’in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker’in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya
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