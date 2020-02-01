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Rusya, Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:32 | Son Güncelleme

Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulaması da askıya alındı

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu.

Ayrıca, kararda, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulamasının askıya alındığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'de bulunan Rus vatandaşlarını 3 ve 4 Şubat'ta tahliye edeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sergey Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Bu yönde, Rusya ile Çin arasındaki iş birliği görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve her ikisinin de Çin vatandaşı olduğunu bildirmişti.

Rusya, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurma kararı almıştı.

Bazı Rus şirketleri de Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükselmişti.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Rusya vizesiz seyahat

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