Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23. oturumu gerçekleştirildi

Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23. oturumu, Rusya-Çin zirvelerinin düzenli olarak hazırlanmasından sorumlu komitenin çatısı altında Nizhny Novgorod’da düzenlendi.

Oturum katılımcıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018 yılı Haziran ayında Çin’e yaptığı devlet ziyareti sırasında imzalanan paket anlaşmaların hayata geçirilmesinde yıl boyunca yapılan ortak çalışmaların bilançosunu çıkardı. Taraflar, bu çalışmanın başarıyla ve genellikle planlanandan daha hızlı bir şekilde ilerlediğine dair ortak görüşlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, rekor bir sürede Çin Ay Keşif Programı için radyonüklid termal bloklar üretildi ve Çin’e teslim edildi. Çin hızlı nötron reaktörü CFR-600 projesi için tüm uygulama sözleşmeleri imzalandı. Proje uygulanması pratik bir düzleme geçti. Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güç üniteleri ve Suydapu NGS’nin 3 ve 4 nolu güç üniteleri için bir dizi uygulama sözleşmesinin imzalanması öngörüldü. Tianwan Nükleer Santralinin 3 ve 4 nolu güç ünitelerinin öngörülenden daha erken ticari işletime alınması önemli bir kilometre taşı oldu.

Elde edilen sonuçlar karşısında taraflar, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümet başkanlarının 7 Kasım 2016 tarihli barışçıl amaçlar için atom enerjisi kullanımı alanında stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ortak bildiriye dayanarak, mevcut ikili işbirliği gündemini genişletme olanaklarını geliştirmeye karar verdiler.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Çin Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Zhang Kejian, yapılan çalışmaların sonuçlarını ve nükleer enerji alanında Rusya ile Çin arasında gelecek işbirliği alanlarını pekiştiren bir protokol imzaladı. Taraflar ayrıca, Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güç ünitelerine yakıt tedariki için bir sözleşme imzaladı. Böylece, projenin hayata geçirilmesinin başlaması için gereken tüm yasal çerçeve tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Çin Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Zhang Kejian Alt Komite’nin eş başkanları olarak görev yapıyor.



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