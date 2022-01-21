HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Çin ve İran'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Rusya Çin ve İran'dan Ortak Deniz Tatbikatı

21.01.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, İran ve Çin Hint Okyanusu’nda ortak bir deniz tatbikatına başladı. Tatbikatın denizlerde güvenliğin arttırılması amacını taşıdığı belirtildi

Rusya Çin ve İran'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Rusya, İran ve Çin Hint Okyanusu’nda ortak bir deniz tatbikatına başladı. Tatbikatın denizlerde güvenliğin arttırılması amacını taşıdığı belirtildi.

İran devlet televizyonu tatbikata, İran donanmasına ait 11 gemi, biri destroyer 3 Rus gemisi ve iki Çin askeri gemisinin katıldığını duyurdu. İran Cumhuriyet Muhafızları’nın da tatbikata küçük bir askeri gemi ve helikopterlerle katıldıkları belirtildi.

Tatbikatın toplamda 10 bin 600 milini kapsayan bir alanda yapıldığı ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde yapılan tatbikatta kurtarma operasyonları ve gece çatışmalarına dair senaryoların gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Bu tatbikat, üç ülke arasında 2019 yılından bu yana yapılan üçüncü askeri tatbikat oluyor. Tatbikat, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Moskova’ya yaptığı ve dün sora eren ziyaretine de denk gelmesiyle de dikkat çekti.

Rusya’dan dönüşünde IRNA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Reisi, “Moskova ve Tahran arasında ikili ilişkileri güçlendirmek bölgesel ve uluslararası alanda güvenliği arttıracaktır” dedi.

Tahran yönetimi ABD’yle gerilim yaşarken Çin ve Rusya’ya askeri işbirliklerini geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede bu ülkeler arasında son yıllarda askeri ve siyasi ziyaretlerin de artması dikkat çekiyor.

İran ayrıca son aylarda art arda düzenlediği askeri tatbikatlarla da gündeme geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Sosyal medya bunu konuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.