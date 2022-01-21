Rusya Çin ve İran'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Rusya, İran ve Çin Hint Okyanusu’nda ortak bir deniz tatbikatına başladı. Tatbikatın denizlerde güvenliğin arttırılması amacını taşıdığı belirtildi.

İran devlet televizyonu tatbikata, İran donanmasına ait 11 gemi, biri destroyer 3 Rus gemisi ve iki Çin askeri gemisinin katıldığını duyurdu. İran Cumhuriyet Muhafızları’nın da tatbikata küçük bir askeri gemi ve helikopterlerle katıldıkları belirtildi.

Tatbikatın toplamda 10 bin 600 milini kapsayan bir alanda yapıldığı ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde yapılan tatbikatta kurtarma operasyonları ve gece çatışmalarına dair senaryoların gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Bu tatbikat, üç ülke arasında 2019 yılından bu yana yapılan üçüncü askeri tatbikat oluyor. Tatbikat, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Moskova’ya yaptığı ve dün sora eren ziyaretine de denk gelmesiyle de dikkat çekti.

Rusya’dan dönüşünde IRNA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Reisi, “Moskova ve Tahran arasında ikili ilişkileri güçlendirmek bölgesel ve uluslararası alanda güvenliği arttıracaktır” dedi.

Tahran yönetimi ABD’yle gerilim yaşarken Çin ve Rusya’ya askeri işbirliklerini geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede bu ülkeler arasında son yıllarda askeri ve siyasi ziyaretlerin de artması dikkat çekiyor.

İran ayrıca son aylarda art arda düzenlediği askeri tatbikatlarla da gündeme geliyor.

