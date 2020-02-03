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Rusya, Çin’deki vatandaşlarının tahliye işlemine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Rusya Havacılık Dairesi, özel donanımlı bir uçağın Çin’deki vatandaşların tahliyesi için Rusya’dan havalandığını açıkladı.Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle ülkeler, vatandaşlarını tahliye ediyor.

Rusya Havacılık Dairesi, özel donanımlı bir uçağın Çin’deki vatandaşların tahliyesi için Rusya’dan havalandığını açıkladı.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle ülkeler, vatandaşlarını tahliye ediyor. Rusya Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan özel donanımlı uçağın Çin’e gittiği açıklandı. Rusya’nın Çin’de bulunan vatandaşlarını tahliyesi ile ilgili alınan kararın ardından ilk somut adım gerçekleşmiş oldu. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait özel donanımlı uçağın başkent Moskova’dan hareket ettiği ekipte özel uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin bulunduğu açıklandı.
Korona virüsü nedeniyle Çin’de bulunan Rus vatandaşları için gece yarısı hareket eden uçağın Çin’in Wuhan şehrine ineceği, tahliye işleminin 4 Şubat gerçekleştirileceği ifade edildi. Rusya’ya getirilen hastaların ise bir hastanede kontrol altında tutulacağı ve virüs taraması yapılacağı açıklandı. Rusya’nın Çin’de 341 vatandaşının bulunduğu ve bunlardan 300’ünün Wuhan kentinde yaşadığı kaydedildi.

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