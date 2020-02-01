HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya, Çin’deki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak

Rusya, Çin’deki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı Rusya, Çin’deki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesine başlanacağı bildirildi.

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı Rusya, Çin’deki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesine başlanacağı bildirildi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla tahliye ile ilgili hazırlıklara başlandığını söyleyerek bu konuda Rus Hava Kuvvetleri’nin aktif rol oynayacağını aktardı. Peskov, Rusya’nın Çin Büyükelçiliği aracılığıyla şuana kadar 186 Rus vatandaşıyla iletişim kurabildiklerini diğer Ruslara ulaşmak için ülkede görev yapan diplomatların çalışmalarını sürdürdüğünü, Rusya’nın Çin’de toplam 341 vatandaşının bulunduğunu ifade etti. Virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan eyaletinde bulunan Rusya vatandaşları ile ilgili bilgi aktaran Peskov, kritik bölgede 300 Rus vatandaşının bulunduğunu 41 kişinin ise ülkenin başka bölgelerinde bulunduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
İstanbul'da'da dikkat çeken görüntüler!İstanbul'da'da dikkat çeken görüntüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi! Bakan Selçuk duyurdu

İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi!

Son dakika: Doğa Koleji'nden yeni açıklama!

Doğa Koleji'nden yeni açıklama!

Son dakika Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

Arap Birliği, Trump'ın Ortadoğu planını reddetti

İstanbul'da toplu ulaşımda dikkat çeken görüntüler! Maskeyle dolaşıyorlar

İstanbul'da'da dikkat çeken görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı

Beştepe'teki kritik görüşme başladı!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.