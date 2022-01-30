Rusya Çin’i Avrupa Pazarına Alternatif mi Düşünüyor?

Kış mevsimi bastırırken Avrupa doğal gaz sıkıntısıyla karşı karşıya. Rusya’dan ithal edilen gaz oranının azalmasıyla fiyatlarda yüksek artışlar dikkat çekiyor. Ancak Rus tedarikindeki azalma devam edebilir çünkü Moskova Çin’e yeni bir doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

Bu da Rusya’ya gazı daha yüksek fiyata pazarlama imkanı verebilir.

Sibirya’nın donmuş, uçsuz bucaksız arazilerinden Rusya Çin’e doğalgaz gönderiyor.

“Sibirya 1’in Gücü” adlı boru hattı 2019’da açıldı. Amaç Rusya’nın uzakdoğu bölgelerindeki doğal gaz sahalarından Çin ekonomisine destek sağlamak.

Doğal gaz uzmanı Tom Marzec-Manser, “Sibirya 1’in Gücü Avrupa piyasalarına gaz sağlayacak alanlarla bağlantılı olmayan gazı kullanıyor. Yani şu anda en azından Rusya’dan Çin’e giden gaz Avrupa’ya gidebilecek gazın kaybı anlamına gelmiyor” diyor.

Fakat bu yakın zamanda değişebilir. Moskova ve Pekin ikinci bir boru hattı konusunda anlaşmaya yakın: “Sibirya 2’nin Gücü”. Bu, Rusya’dan Çin’e gaz ihracatını iki katına çıkartacak. Moğolistan’dan geçecek ve Pekin yakınlarındaki enerjiye aç sanayi bölgelerine ulaşacak.

Bu, Rusya’nın Yamal yarımadasında, Avrupa’ya tedarik sağlayan sahalardan Çin’e de gaz akışının olacağı anlamına geliyor.

Manser’e göre bu ana ihracatçı olarak bu Gazprom’a ürününü bir pazardan diğerine yönlendirme olanağı sağlıyor.

Bu da Rusya’ya önemli bir avantaj sağlayabilir.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden Filip Medunic, “Teknik olarak fiyatlandırmanın en yüksek değerden olacağını söylemek zor ancak, sanırım Rusya bu yöne kayıyor. Bunu en azından önümüzdeki yıllarda kendi lehlerine çevirmek istiyorlar” diyor.

Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığmış durumda. Batı, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit ediyor. Uzmanlar bu durumun Rusya’yı yeni doğal gaz müşterileri bulmaya ittiğini söylüyor.

Manser, “Avrupa Birliği’nin tahmini, karbon yakıt tüketimini azaltma çervesinde orta dönemden uzun döneme kadar doğal gaz tüketiminin azalacağı yönünde” diyor.

Uzmanlar, yeni bir Çin piyasasında yön bulmanın Moskova için kolay olmayacağını da belirtiyor.

Medunic, “Çin, siyasi, ekonomik, ayrıca askeri gücünü kullanan bir ülke ve zor bir müzakereci komşu olarak biliniyor. Ayrıca Çin kendini büyük, Rusya’yı küçük ortak olarak değerlendiriyor” diyor.

Sibirya 2’nin Gücü’yle ilgili anlaşmanın gelecek ay Pekin Olimpiyatları sırasında imzalanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama da yok.

