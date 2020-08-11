Rusya Corona Virüsü Aşısının Hazır Olduğunu Açıkladı Aşıyı Tescil Etti

Rusya Lideri Vladimir Putin, yaptığı açıklamayla ülkesinin yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı geliştirilen bir aşıyı tescil eden ilk ülke olduğunu söyledi. Putin, kızının da aşıyı yaptırdığını açıkladı.

Rusya Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan konuşmasında Putin “Oldukça etkili olduğunu, güçlü bağışıklık oluşturduğunu biliyorum ve tekrar söylüyorum aşı gerekli tüm kontrollerden geçti” dedi.

Putin, kısa süre içerisinde aşının toplu üretimine başlanmasını umduğunu söyledi. Bir aşının sağlık bakanlığı tarafından tescil edilmesi aslında binlerce kişi üzerinde yapılacak deneme sürecinin de başlangıcı anlamına geliyor. Bu süreç aynı zamanda 3. faz olarak isimlendiriliyor.

Rus yetkililer geçen ay Reuters Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, aşının tescil edilmesinin ardından gönüllü kişilere aşı yapılmaya başlanacağını söylemişlerdi. Aşının öncelikli olarak askerlere yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

Dünya genelinde halen 100’den fazla COVID-19 aşı çalışması mevcut. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu çalışmalardan en az dördü 3. faz aşamasına gelmiş durumda.

