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  4. Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetini mumyalayan Anatoliy Moskvin duruşmada, ölen çocukların ailelerinden özür dilemeyi reddetti.

Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde eski tarihçi Anatoliy Moskvin (53), 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladıktan sonra "insan bebek" kolekisyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Moskvin’in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum” dedi.

CESETLERİ MUMYALAYIP, İNSAN BEBEK YAPIYOR

Moskvin'in 2011 yılında, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan yeni ölen 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cesetlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi.

RUSYA'NIN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ

Moskvin'in evine yapılan baskın sonucu, evinde mumyalanmış 29 kız çocuğuna ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi. Rusya'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.

Rusya’da 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

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