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  4. Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya’da bir kediye yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) geldi. Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

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