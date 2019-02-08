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Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'

BBC BBC
08.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını "beslediği domuzların yediğini" bildirdi.

Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

'YILLARDIR BÖYLE KORKUNÇ BİR OLAYLA KARŞILAŞMAMIŞTIK'

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
rusya domuz Yemek

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