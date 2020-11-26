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Rusya’da 6 aylık bebek susuzluktan öldü

26.11.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Rusya’da 6 aylık bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü anlaşılırken, anne ve baba cezaevine gönderildi.

Rusya’nın, Ohotsk Denizi açıklarında bulunan Sahalin Adası’na bağlı Dolinsk şehrinde bir binadan bazı kişiler polisi arayarak komşularının evinden kötü koku ve sesler geldiğini ihbar etti.

Polis evde inceleme başlatırken, 6 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Ayrıca, ölen bebeğin ikizi ve 2 yaşındaki çocuğun da durumunun kötü olduğu anlaşıldı. Erkek çocuk otopsi için morga götürülürken ikizi ve 2 yaşındaki diğer kardeşi hastaneye götürüldü. Evde bulunan 33 yaşındaki baba ve 25 yaşındaki anne de karakola götürüldü. Otopsi raporuna göre, 6 aylık bebeğin susuzluktan öldüğü anlaşıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocukta ise yetersiz beslenmeye bağlı kas erimesi görüldü. Anne ve babanın testlerinde ise aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı.

ANNE VE BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bebeklerin ölümünden, 2 çocuğun da bakımsızlığı nedeniyle soruşturulan anne ve baba yoksul oldukları için çocuklarına bakamadıklarını söyleyerek kendilerini savundu. Mahkemeye sevk edilen anne ve baba, 1 çocuğun ölümüne sebep olma ve diğer çocuklarını da bakımsız bırakma suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavilerinin tamamlandıktan sonra devlet himayesine alınacağını aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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