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Rusya’da 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

30.03.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’ya bağlı Tataristan’da 9 katlı bir binada yaşanan doğal gaz patlaması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya’da 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Zelenodolsk şehrinin Lenin Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binada gece saatlerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

20 KURTARMA ARACI GÖNDERİLDİ

Patlama ile birlikte binanın 7’nci katında toplam 6 daire 8’nci katında ise 1 dairede hasar oluştu. Patlamadan sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye 20 kurtarma aracı ve toplam 59 personel gönderdi. Ekipler, binada mahsur kalan insanları uzun süren uğraşlar sonucunda tahliye edebildi. Tahliye çalışmalarının ardından ekipler, hasar gören dairelere girilerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

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ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin hasarlı dairelerde enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada gece saatlerine doğru 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 3 kişinin de enkaz altından yaralı olarak kurtarıldığı duyuruldu. Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Zelenodolsk Belediye Başkanı Mikhail Afanasyev yaptığı açıklamada, yaşanan patlamadan sonra ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının büyük özveri ile tamamlandığını ifade ederek, mağdur olan ailelere belediye tarafından maddi ve sağlık konularından destekler sağlanacağını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Rusya

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