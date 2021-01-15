Rusya da Açık Semalar Antlaşması’ndan Çekiliyor

Rusya, ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız keşif uçuşları düzenlemesine imkan tanıyan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. Moskova, antlaşmanın ABD'nin geçen Kasım’da çekilmesiyle ciddi şekilde tehlikeye atıldığını söyledi.

Silahlanma yarışının patlak vereceği endişelerine yol açan çekilme kararı, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın da 20 Ocak'ta göreve başlamasından sadece beş gün önce geldi. Moskova'nın Washington ile son büyük nükleer silah anlaşması olan Yeni START’ın süresi de gelecek ay sona erecek.

ABD, 2020 yılı Mayıs ayında, Açık Semalar Antlaşması’ndan Rusya’nın ihlalleri gerekçesiyle çekileceğini açıklamış ve süreci Kasım ayında tamamlamıştı. Moskova ise antlaşmayı ihlal ettiği iddialarını yalanlıyordu.

Rusya’nın açıklamasında, Moskova'nın ABD'den antlaşmadan çıkışının etkilerini hafifletmek için diğer üyelere özel önerilerde bulunduğu, ancak bu önerilerin Washington'un müttefikleri tarafından desteklenmediği kaydedildi.

Moskova, geri çekilme prosedürlerini tamamladığında, antlaşmadan çekildiğini diğer üye ülkelere resmi olarak bildirecek. Çekilme sürecinin tamamlanmasının aylar sürmesi bekleniyor.