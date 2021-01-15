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Rusya da Açık Semalar Antlaşması’ndan Çekiliyor

15.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Rusya da Açık Semalar Antlaşması’ndan Çekiliyor

Amerika’dan sonra Rusya da ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız keşif uçuşları düzenlemesine imkan tanıyan antlaşmadan çekileceğini açıkladı

Rusya, ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız keşif uçuşları düzenlemesine imkan tanıyan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. Moskova, antlaşmanın ABD'nin geçen Kasım’da çekilmesiyle ciddi şekilde tehlikeye atıldığını söyledi.

Silahlanma yarışının patlak vereceği endişelerine yol açan çekilme kararı, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın da 20 Ocak'ta göreve başlamasından sadece beş gün önce geldi. Moskova'nın Washington ile son büyük nükleer silah anlaşması olan Yeni START’ın süresi de gelecek ay sona erecek.

ABD, 2020 yılı Mayıs ayında, Açık Semalar Antlaşması’ndan Rusya’nın ihlalleri gerekçesiyle çekileceğini açıklamış ve süreci Kasım ayında tamamlamıştı. Moskova ise antlaşmayı ihlal ettiği iddialarını yalanlıyordu.

Rusya’nın açıklamasında, Moskova'nın ABD'den antlaşmadan çıkışının etkilerini hafifletmek için diğer üyelere özel önerilerde bulunduğu, ancak bu önerilerin Washington'un müttefikleri tarafından desteklenmediği kaydedildi.

Moskova, geri çekilme prosedürlerini tamamladığında, antlaşmadan çekildiğini diğer üye ülkelere resmi olarak bildirecek. Çekilme sürecinin tamamlanmasının aylar sürmesi bekleniyor.

Rusya, Washington'un çekilmesine rağmen, antlaşmaya hala taraf olan müttefiklerin topladığı sınır ötesi uçuş istihbaratına erişimini potansiyel olarak korumasından kaygılıydı.

Rus Kommersant gazetesi daha önce Moskova'nın başka ülkelerden Washington'la bu tür bir istihbaratı paylaşmayacağına dair teminat almaya çalıştığını ancak böyle bir güvence verilmediğini bildirdi.

1955 yılında dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’ın ilk olarak teklif ettiği Açık Semalar Antlaşması 1992 yılında imzalanmış ve 2002 yılında da yürürlüğe girmişti.

Antlaşmada, Belarus (Beyaz Rusya), Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka (Grönland dahil), Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Rusya ve ABD’nin imzası bulunuyordu.

İmzacı ülkeler, birbirlerinin sınırlarındaki açık semalarda, izinli bir şekilde güvenlik amaçlı uçuş düzenleyerek askeri faaliyetleri gözlemleyebiliyor.

Moskova ile Washington arasında silahlanma gerilimi artıyor ve kalan son büyük nükleer silah kontrol anlaşması olan Yeni START, Şubat ayında sona eriyor.

2010 yılında imzalanan Yeni START (Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması) Amerika ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiriyor.

Putin, Amerika-Rusya arasındaki nükleer dengeyi sağlayan Yeni START’ın bir yıllığına uzatılması için geçen ay Washington'a çağrıda bulunmuştu.

Biden, nükleer anlaşmayı yenilemeye istekli olduğunu söyledi ancak bu yenilemenin süresinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

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