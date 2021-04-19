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  4. Rusya’da ağaca çarpan kayakçı öldü! O anlar kamerada

Rusya’da ağaca çarpan kayakçı öldü! O anlar kamerada

19.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da düzenlenen kayak yarışında, 56 yaşındaki sporcu virajı alamayınca yol kenarındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kamçatka Adası'nda her yıl geleneksel olarak yapılan Avaçka maratonunda bir yarışmacı hayatını kaybetti.

VİRAJI ALAMAYINCA AĞACA ÇARPTI

Ülkenin farklı bölgelerinden sporcuların katıldığı kayak yarışmasında, 50 yaş kategorisinde yarışan bir kayakçı, virajı alamayınca süratle yol kenarındaki ağaca çarptı. Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'nden yarışlara katıldığı öğrenilen 56 yaşındaki kayakçı, çarpmanın etkisi ile hareketsiz bir biçimde yerde kalırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

YARIŞMALAR İPTAL EDİLDİ

Kazanın ardından organizatörler yarışmaların iptal edildiğini duyurdu.

(İHA)

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