HABER

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

18.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Aralık 2017'de Margarita Graçeva'nın kocası, karısını bir ormana götürdü ve baltayla iki elini de kesti.

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

Aralık 2017'de Margarita Graçeva'nın kocası, karısını bir ormana götürdü ve baltayla iki elini de kesti.

Graçeva'nın başına gelenler, Rusya'da aile içi şiddet vakalarına verilen cezaların yumuşatılmasının kadına yönelik şiddeti artıracağı korkularını doğrular gibiydi.

Yasalardaki değişiklikle, bir yakınını ilk dövdüklerinde hastanelik etmeyenler artık hapis cezasına değil, idari para cezasına çarptırılıyor. Verilen hapis cezaları da azaltıldı.

Eşinin ellerini kestiğini itiraf eden Dimitri Graçev ise hüküm giydi ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
TürkAkım enerji güvenliği sağlayacak mı?TürkAkım enerji güvenliği sağlayacak mı?
Anadolu Kültür operasyonunda bir tutuklamaAnadolu Kültür operasyonunda bir tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Margarita Graçeva Rusya balta

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
muhtemelen kocasının cüzdanından para çekmiştir.şeriatta da var.yiğit koca karısının ellerini bileklerinden kesebilir.koca bu olayda haklıdır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yeni Merkel'den Almanya'da yaşayan gurbetçilere kötü haber!

'Yeni Merkel'den Almanya'da yaşayan gurbetçilere kötü haber!

ABD'de uçakta şoke eden görüntü! Uçağın arka tarafına geçen çift herkesi şaşkına çevirdi

ABD'de uçakta şoke eden görüntü! Uçağın arka tarafına geçen çift herkesi şaşkına çevirdi

Çok konuşulacak araştırma! 'Araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak'

Çok konuşulacak araştırma! 'Araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak'

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

"Noel Baba" festivalinde ırkçılık protestosu

"Noel Baba" festivalinde ırkçılık protestosu

Kaşıkçı olayı Beyaz Saray'ı karıştırdı! Suudilere yaptırımı savunuyordu, istifasını sundu!

Kaşıkçı olayı Beyaz Saray'ı karıştırdı! Suudilere yaptırımı savunuyordu, istifasını sundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.