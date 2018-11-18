Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

Aralık 2017'de Margarita Graçeva'nın kocası, karısını bir ormana götürdü ve baltayla iki elini de kesti.

Graçeva'nın başına gelenler, Rusya'da aile içi şiddet vakalarına verilen cezaların yumuşatılmasının kadına yönelik şiddeti artıracağı korkularını doğrular gibiydi.

Yasalardaki değişiklikle, bir yakınını ilk dövdüklerinde hastanelik etmeyenler artık hapis cezasına değil, idari para cezasına çarptırılıyor. Verilen hapis cezaları da azaltıldı.

Eşinin ellerini kestiğini itiraf eden Dimitri Graçev ise hüküm giydi ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.