Rusya'da akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı

Akıllara durgunluk veren olay Rusya'nın Karl Liebknecht köyünde gerçekleşti. Elinde kılıç, at sırtında market basmaya gelen ismi açıklanmayan Rus, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı.

Aç atı için marketten bedava bir şeyler almaya geldiğini öne süren 43 yaşındaki adam, atın içeri girmemesiyle eylemini gerçekleştiremedi.

Marketin müdürü, olayı saat 20.00 sıralarında Rusya İçişleri Bakanlığı Kurchatovsky bölge departmanına bildirdi. Polis memurları olay yerine vardıklarında, adamı bariz alkol zehirlenmesi belirtileriyle mağazanın yanında buldu, ancak Rus adam suçlamayı reddederek tıbbi muayeneden geçmek istemedi.

Polise saldıran adam karakola götürülürken, atı olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN İFADE: AT EKMEK İSTEDİ BEN DE SEÇENEK SUNDUM

Adam yetkililere verdiği ifade de ise yine şaşkına çeviren sözler söyledi. Söz konusu Rus, "At ekmek istedi, ben de ona tüm ürün yelpazesinden bir ürün seçme hakkı vermeye karar verdim'' dedi.

Sebep memurlara ikna edici görünmedi ve polis memurlarının yasal talebine uymadığı için Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'na göre protokol hazırlandı. Adam şu anda tutuklu ve mahkeme kararını bekliyor. Kılıcının da gerçek mi yoksa oyuncak mı olduğunu belirlemek için incelemeye gönderildiği belirtildi.





