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  4. Rusya'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kaza anı böyle görüntülendi

Rusya'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kaza anı böyle görüntülendi

10.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Rusya’da alkollü sürücü yaya geçinden geçen iki kişiye çarptı. Kaza kameraya yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da alkollü sürücü dehşet saçtı.

Aracıyla hızla seyreden alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yaya geçidinde geçmekte olan 2 kişiye çarparak, yoluna devam etti. Yaralanan iki kişiye ilk müdahale bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinden geldi.

Güvenlik güçleri, yaralı yayalara ilk müdahalede bulundu. Söz konusu kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 42 yaşındaki alkollü sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralıların yoğun bakıma kaldırıldığı, durumlarının ağır olduğu ifade edildi.

(DHA)

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