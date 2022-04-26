Son dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan gelen son dakika haberine göre, Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde bir kişi, bir anaokuluna silahlı saldırı düzenledi ve dört kişinin ölümüne neden oldu. Saldırganın kim olduğuna ve saldırının nedenine dair araştırmalar sürüyor.

5 VE 6 YAŞINDALARDI

Saldırının ardından intihar ettiği bildirilen şüphelinin kreşte çocukların uyuduğu odada ateş açtığı ve silahı kendisine çevirmeden önce iki çocuğu ve bir dadıyı öldürdüğünü bildirildi. Çocukların beş ve altı yaşlarında oldukları söyleniyor.

Saldırganın kim olduğu henüz bilinmiyor.

