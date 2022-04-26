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  4. Son dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

26.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rus ajanslarının aktardığı bilgiye göre Rusya'nın Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokuluna silahlı saldırıda bulunuldu. Bir şüphelinin ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca iki çocuğun da kurtarılamadığı bilgisi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya'dan gelen son dakika haberine göre, Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde bir kişi, bir anaokuluna silahlı saldırı düzenledi ve dört kişinin ölümüne neden oldu. Saldırganın kim olduğuna ve saldırının nedenine dair araştırmalar sürüyor.

5 VE 6 YAŞINDALARDI

Saldırının ardından intihar ettiği bildirilen şüphelinin kreşte çocukların uyuduğu odada ateş açtığı ve silahı kendisine çevirmeden önce iki çocuğu ve bir dadıyı öldürdüğünü bildirildi. Çocukların beş ve altı yaşlarında oldukları söyleniyor.

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Saldırganın kim olduğu henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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