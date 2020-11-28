Rusya'da asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı

Rusya’nın Volga Federal Bölgesi’ne bağlı Orenburg şehrinde bir adam soğuk havalarda otomobilin radyatörüne koymak için evinde antifriz hazırladı.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Şişeye koyduğu antifriz ile asansöre binen adam cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi. Şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam bir anda alevler içinde kaldı. Asansörün hareket ettiği sırada tutuşan antifrizden kurtulmaya çalışan adam başarılı olamadı. Antifriz şişesi yere düşünce alevler asansörü de sardı. Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı. Diz çöken adam bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLDU

Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, vücudunda ikinci dereceden yanıklar olduğu ve bir süre yanık ünitesinde tedavisine devam edileceği açıklandı. Asansördeki yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü belirtildi.

(İHA)

