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Rusya’da aşı zorunluluğuna uymayanlara ceza! Faaliyetleri 3 ay durdurulabilir

16.06.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova’da çalışanları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırma zorunluluğuna uymayan bazı firmalara ceza kesileceği bildirildi. Küçük işletmelere 50 bin rubleye, büyük şirketlere ise 300 bin rubleye kadar ceza kesileceği belirtilirken ihlallerin tekrarlanması durumunda cezaların artabileceği ve firmaların faaliyetlerinin 3 aylığına durdurulabileceği aktarıldı.

Rusya’da aşı zorunluluğuna uymayanlara ceza! Faaliyetleri 3 ay durdurulabilir

Rus TASS haber ajansına göre, Moskova Kontrol Yönetim Müdürü Yevgeniy Dançikov, çalışanlara aşı yapma zorunluluğuna uymayan küçük işletmelere 50 bin rubleye (yaklaşık 695 dolar), büyük şirketlere ise 300 bin rubleye (yaklaşık 4 bin 166 dolar) kadar ceza kesileceğini belirtti.

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FAALİYETLERİ 3 AYLIĞINA DURDURULABİLİR

İhlallerin tekrarlanması halinde cezaların 1 milyon rubleye kadar çıkabileceği uyarısında bulunan Dançikov, bu ihlaller nedeniyle firmanın faaliyetlerinin 3 aylığına durdurulabileceğini de dile getirdi.

15 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Müfettişlerin kontrolleri dikkatli bir şekilde yapacağını aktaran Dançikov, denetimlerin 15 Temmuz'da başlayacağını aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova bölgesinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu kararın, hizmet, ticaret, gıda, konut ve kamu hizmetlerinin yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, güzellik ve spor salonları, tiyatro ile sinema sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki aşılanmanın zorunlu olmayacağını belirtmişti. (AA)

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