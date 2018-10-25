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Rusya'da aşırı yağıştan yollar ikiye ayrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Rusya'nın güneyinde yer alan Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına korkunç görüntülere neden oldu. Şehir merkezi ve köylerde birçok ev tahliye edilirken bölgede kriz masası oluşturuldu. Tuapse şehri afetten en büyük zararı gören yer olurken yaşanan heyelan nedeniyle yollar ikiye ayrıldı onlarca evi su bastı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına sonucu acil durum ilan edildi. Krasnodar bölgesine bağlı Soçi, Tuapse, Lazariskaya, Adler, Novorosisk gibi şehirlerin merkezlerinde ve köylerinde su baskınları meydana gelirken birçok köprü çöktü.

Rusya'da sel felaketi

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Krasnodar Valiliği Basın Servisi yaşananlar sonucu kriz masası oluşturulduğunu, iş makineleri, itfaiye araçları, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun olarak çalıştığını aktardı.
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Yapılan açıklamada Krasnodar bölgesinde selden dolayı en çok zarar gören yerin Tuapse şehri olduğu belirtildi. Tuapse şehrinin merkezindeki Tuapse Nehri’nin taşmasından dolayı birçok ev ve iş yerini su bastığı ifade edildi.
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Tuapse merkezi ve köyleri arasındaki bağlantı yollarının heyelandan dolayı çökmesi ve köprülerin yıkılması sonucu birçok köye ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği aktarıldı.
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Yapılan açıklamada şuana kadar ölü, yaralı ve kayıp ihbarının bulunmadığı, binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği, yağışların devam edecek olmasından dolayı bölge halkının dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya sel felaketi

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