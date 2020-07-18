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  4. Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatın görüşme taleplerini reddetmesinin ardından Ermenistanlı diplomatlar, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov ise, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

ERMENİSTANLI DİPLOMATLAR POLİS EŞLİĞİNDE DIŞARI ATILDI

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli 3 diplomat ünlü iş insanının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

(DHA)

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