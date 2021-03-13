HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da bağımsız milletvekili adaylarının toplantısına polis baskını: 170 gözaltı

Rusya’da bağımsız milletvekili adaylarının toplantısına polis baskını: 170 gözaltı

13.03.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya’da bağımsız milletvekili adaylarının toplantısına polis baskını: 170 gözaltı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otelin konferans salonunda ülkenin 56 bölgesinden milletvekili adaylarının ve destekçilerinin kayıt yaptığı bir toplantıya polis tarafından gerçekleştirilen baskında 170 kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Izmaylovo bölgesinde yer alan bir otelin konferans salonunda ülkenin 56 bölgesinden bağımsız milletvekili adaylarının kayıt yaptırdığı toplantıya Rus polisi tarafından baskın düzenlendi. Ülkedeki erken seçim ihtimalleri ve adaylık süreçleriyle ilgili toplantı gerçekleşen 170 kişi, öğle saatlerine doğru karşılarında Rus polisini buldu. Toplantının izinsiz olduğu ve organizatörlerinin bazı yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu gerekçesiyle polis, salonda bulunan katılımcıları gözaltına aldı.

170 GÖZALTI

Parlamentonun alt kanadı Duma’nın milletvekilleri arasındaki Mikhail Timanov ve Maksim Raznik’in de gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca Moskova Belediye Meclis Üyeleri, İlya Yashin, Yulia Galmaniya ve Yevgeny Roizman’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Rus polisi, toplam 170 kişiyi otelin önüne getirilen büyük otobüslerle gözaltı merkezlerine götürdü. Büyük çoğunluğu muhalif adaylara destek veren gönüllülerin ve gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ederken, izinsiz toplanma gerekçesiyle para cezası kesilme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Korkunç! Sığındıkları ağaca yıldırım düştüKorkunç! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Rusya

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapıyor

Uzmanlar uyardı! Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucudan farksız

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü

Korkunç! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü

Kazakistan’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Kazakistan’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Bir ilk yaşandı! Doktordan yaşlı hastaya ‘torununa sarılabilirsin’ reçetesi

Yaşlı hastaya torununa sarılabilirsin reçetesi

Değeri şoke etti! Eve balık götüremedikleri için üzülüyorlardı başlarına talih kuşu kondu

Değeri şoke etti! Balıkçı baba oğulun başına talih kuşu kondu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.