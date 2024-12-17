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Rusya’da bir apartmanda 'scooter'lı suikast! ! Rus komutan ve yardımcısı öldü; Putin'e yakın isimlerdendi...

17.12.2024 10:03
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17.12.2024 10:03
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Rusya’dan gelen bir patlama haberi tüm dünyada ses getirdi. Moskova’da bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin ise Rusya’nın önemli komutanlarından olduğu ortaya çıktı. Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının yaşanan patlamada öldüğü bildirildi. Olayın ise scootera gizlenmiş bombanın infilak etmesi sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Rusya’nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden komutanın Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'e yakın isimler arasında olduğu öğrenildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SCOOTERA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi’nden olayla ilgili yapılan açıklamada “17 Aralık sabahı Moskova'nın Ryazansky bölgesinde bir apartmanın girişinin yanında duran bir scootera yerleştirilen patlayıcı patlatıldı. Olay sonucunda General Kirillov ve asistanı öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

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KİMYASAL SİLAH KULLANMAKLA SUÇLADI

Bu olaydan bir gün önce, Ukrayna savcıları Kirillov’u Ukrayna’da yasaklı kimyasal silah kullanmakla suçlayarak gıyabında dava açmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’ne dayandırılan haberde Kyiv Independent gazetesi, iddiaların özellikle kloropikrin gibi boğucu kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili olduğunu belirtti.

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Rusya bu suçlamaları reddederken, Birleşik Krallık da geçen yıl Ekim ayında Kirillov’u ve birliğini, kimyasal silah kullanımı gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
patlama Moskova Rusya
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