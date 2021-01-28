Rusya’da bir kadın Putin karşıtı kardan adamlarla protesto düzenlediği için tutuklandı

Rus polisi muhalefet lideri Alexei Navalny’i destekleyen protestoculara sert bir darbe vurdu. Navalyn yanlısı bir protestoda polis tarafından karnından defalarca tekmelenen Margarita Yudina’nın görüntülerinin bulunduğu video viral olurken, Rusya’da kardan adamların bile güvende olmadığı ortaya çıktı.

Kardan adamların boynunda Putin’i ve sarayını eleştiren pankartlar bulunuyordu.

Yelena Kalinina, boyunlarında Vladimir Putin’i eleştiren, ondan “Çar” diye söz eden ve milyar dolarlık olduğu iddia edilen saray hakkında eleştirilerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan kardan adamlarla kitlesel bir yürüyüş düzenledi.

Arkhangelsk’ten çevre aktivisti olan Andrei Borovikov, ilginç protestonun fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Putin 2012’den beri Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.

Rusya muhalefet lideri Alexei Navalny Ağustos 2020’de zehirlendi.

JOE BIDEN, PUTİN'E ZEHİRLENME OLAYINI SORDU

44 yaşındaki Rus politikacı ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Navalny, muhtemelen Putin’in en bilinen eleştirmeni. Navalny yaz aylarında sinir gazı zehirlenmesi yaşadı ve bunun Putin yanlıları tarafından suikast girişimi olduğuna inandığını söyledi. Zehirlenmesinin yanı sıra Navalny hükümet tarafından uydurulduğunu iddia ettiği bir dolandırıcılık suçuyla hapse atıldı.