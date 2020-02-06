HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rusya’da bir otomobil, kafeye daldı! Kaza anı böyle görüntülendi

Rusya’da bir otomobil, kafeye daldı! Kaza anı böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Rusya’da süratle gelen bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına böyle daldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya’nın Kalingrad şehrinde süratle gelen bir otomobil, kafede 3 kişinin oturduğu masaya daldı.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan kafe müşterilerinden 2 kişi, masadan geri çekilerek ezilmekten kurtuldu. Aracın daldığı masanın ucunda oturan diğer kişi ise aracın sıkıştırmasıyla birlikte bankoyla masa arasında kaldı. Kafede bulunanlar araç sürücüsüne yönelerek aracın geri çekilmesi için uğraşsa da başarılı olamadı. Sürücünün alkollü olduğu anlaşılırken masa ile banko arasında sıkışan kişi, kendisinin bir zarar görmediğini söyleyerek önündeki içeceklerden içmeye başladı.

Yaşanan kazada alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan araç sürücüsüne ceza kesildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Hikayesini duyunca şaşıracaksınız! 770 yıllık köprüHikayesini duyunca şaşıracaksınız! 770 yıllık köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kaza kafe

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli fırtına cami minaresinin cam kubbesini böyle uçurdu

Şiddetli fırtına böyle uçurdu! O anlar kamerada

2013 yılında araç trafiğine kapatılmıştı! Hıdırlık Köprüsü hikayesiyle şaşırtıyor

Hikayesini duyunca şaşıracaksınız! 770 yıllık köprü

Koronavirüsünün ortaya çıktığı Vuhan'da vatandaşlar TikTok ile iletişim kuruyor

Karantina bölgesinde ilginç görüntü

Ülkelere göre seksi kabul edilen şeyler

Ülkelere göre seksi kabul edilen birbirinden ilginç şeyler

Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

Bilinçsizce yapılan hareketlerin anlamları

Karşınızdaki kişi dudaklarını ısırıyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.