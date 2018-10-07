Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya’nın Rostov kentinde polis dün Donetsk kasabasında başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar aldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan adamın burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması sonucu kafasına bıçağı kendisinin sapladığı belirtildi.
Rostov kentinde bir polis kaynağının yaptığı açıklamaya göre, dün güvenlik güçleri Donetsk kasabasında bir adamın başından yaralandığına dair ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını ve ihbarı yapanın kişinin kendisi olduğu belirtti.
Kaynak “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu da belirtti.
Diğer yandan Telegram’daki 112. kanalda aynı adama ilişkin bir video yayınlanarak, olayın arkasındaki neden aktarıldı. Videoda konuşan adam, “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi. (Sputnik)
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