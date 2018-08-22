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Rusya'da büyük panik! Uçağın motoru alev aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Rusya’nın Ufa şehrinden Soçi şehrine gitmek üzere kalkan uçağın motoru kalkıştan bir süre sonra alev aldı.

Rusya'da büyük panik! Uçağın motoru alev aldı

Rusya’da Ufa - Soçi seferini yapmak üzere havalanan uçağın motoru kalkışından bir süre sonra alev aldı. Motorun uçak havadayken alev alması üzerine büyük panik yaşandı.

Red Wings firmasına ait TU-204 model uçakta yaşanan olayın üzerine uçağın pilotu Ufa Uluslararası Havaalanı'na telsizle ulaştı. Uçakta bulunan yolcular sakinleştirilmeye çalışılırken, pilot uçağın sağlam motorlarını kullanarak tekrar Ufa Uluslararası Havaalanı'na dönüşe geçti. Acil durum ekipmanları kullanılarak gerçekleşen inişten sonra yolcular uçaktan şişme merdivenlerle indirildi.

Yolcuların tahliyesinden sonra uçak hangara çekilirken şok geçiren bazı yolcular tedavi altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ufa Soçi uçak

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