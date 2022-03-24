Rusya'da büyük şok: Merkez bankası hacklendi! Gizli belgeler yayımlanacak

Uluslararası bilgisayar korsanlığı topluluğu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hacklediğini öne sürdü. Anonymous önümüzdeki 48 saat içinde 'gizli anlaşmalar' içeren 35 bin dosyayı yayınlamakla tehdit ediyor.
Rusya Merkez Bankası, geçen ay Ukrayna'nın işgalinin başlamasından bu yana değeri düşen Rus para birimi rublenin korunmasından ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu.
Topluluğun sosyal medya hesaplarından biri tarafından dün gece geç saatlerde Twitter'da paylaşılan bir gönderide Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nın hacklendiği haberini duyurdu.
Toplulukla özdeşleşen gülümseyen maske görüntüsüyle paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:
"Anonymous topluluğu Rusya Merkez Bankası'nı hackledi. 48 saat içinde gizli anlaşmalarla birlikte 35 binden fazla dosya yayımlanacak."
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