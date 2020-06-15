Rusya'da casusluktan suçlu bulunan Whelan'a 16 yıl hapis!

Moskova Şehir Mahkemesi’nde görülen davada, hakim Whelan’ın casusluktan suçlu olduğuna hükmetti ve hakkında yüksek güvenlikli cezaevinde 16 yıl hapis kararı verdi. Karar doğrultusunda edinilen maddi kanıtlar, flash disk ve belgeler dosyada tutulacak. Whelan ABD, İngiltere ve Kanada’dan yardım istedi

Gazetecilere konuşan Whelan, karara itiraz edip etmeyeceği yönündeki soruya “Evet, buna hazırlanıyorum” yanıtını verdi. Whelan ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Kanada ve İngiltere başbakanlarından konuyla ilgili tepki göstermelerini istedi. Whelan ayrıca kararın açıklanmasından önce yine masum olduğunu ve bunun siyasi bir dava olduğunu ileri sürmüştü. Whelan’ın ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşlıkları bulunuyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sulllivan, kararın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansımayacağını belirtti. “İlişkilerimiz için bu bir engel mi? Elbette öyle. Ancak diyaloğumuzu durdurur mu? Elbette, hayır” diyen Sullivan, karşılıklı olarak çok çeşitli bir ilişkiye sahip olduklarını, ancak Whelan konusunun diyalog kurulan başka süreçleri zorlaştıracağını ekledi.

Sullivan, “İlişkilerimizin daha iyi hale gelmesi için çalışacağım, Paul Whelan davası da ilişkilerimizi iyileştirmek bakımından önemli” dedi. Sullivan, Whelan’ın serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceğini, konunun iki ülkenin yönetimleri arasındaki görüşmelerde gündeme getirileceğini de kaydetti. AVUKAT: TAKAS KONUŞULUYOR Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekkilinin affını talep etmeye sıcak baktığını belirtti. Jerebenkov, takas ve af talebi de dahil olmak üzere her türlü kararın, hükmün yürürlüğe girmesinin ardından alınabileceğini vurguladı. Jerebenkov ayrıca Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Whelan’ın ABD’de hapis yatan Rus işadamı Viktor Bout veya Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takası olasılığını düşündüğünü belirtti. Jerebenkov, “SVR, Whelan’ın But veya Yaroşenko ile takas edilebileceği yönünde konuşmalar yürütüyor. Bu yönde konuşmalar aralık ayından beri mevcut” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Whelan’ın takas edilip edilemeyeceği yönündeki soruya karşılık Moskova’nın Washington’a halihazırda cezasını çekmekte olan mahkumların takasını birçok kez teklif ettiğini ifade etti.