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Rusya'da cezaevinde isyan: 200 mahkum ayaklandı

17.10.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'da bulunan bir cezaevinde gardiyanların koğuş aramaları sırasında başlayan tartışma sonrası 200 mahkum isyan çıkardı.

Rusya'da cezaevinde isyan: 200 mahkum ayaklandı

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz’da bulunan 1 numaralı hapishanede mahkumlar ayaklandı. Edinilen bilgilere göre, dün gündüz saatlerinde koğuşta arama yapılırken gardiyanlar ile 2 mahkum arasında tartışma başladı. Diğer mahkumların da katılması ile tartışma alevlenirken, büyük bir kavga çıktı. Gardiyanlar koğuştan çıksa da mahkumlar yatak ve ranzaları pencere ve kapı önlerine çekerek, isyan başlattı. Yatak ve yorganları ateşe veren mahkumlar, isyanı büyütünce cezaevindeki tüm mahkumlar isyana dahil oldu.

30 MAHKUM BAŞKA CEZAEVLERİNE TAHLİYE EDİLECEK

İsyan sonrası cezaevine kolluk güçleri, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) elemanları ve İnsan Hakları Ombdusmanı gitti. Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken mahkumlarla pazarlık yapıldı. Mahkumların pazarlığa yanaşması üzerine idareciler ve İnsan Hakları Ombdusmanı arasında pazarlıklar başladı. Pazarlıklar sırasında ilerleme kaydedilmesi sonucu koğuşlarda çıkarılan yangın söndürüldü. Kuzey Osetya İnsan Hakları Komiseri Tamerlan Tzgoev mahkumların uzlaşıya yanaşmasından sonra isyanın kontrol altına alındığını ve isyan ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tzgoev ayrıca, FSIN tarafından isyanın başlangıcında etkin rol oynayan 30 mahkumun başka cezaevlerine nakledilmesinin planlandığını ifade ederek, isyan sırasında kimsenin yaralanmadığını da belirtti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Rusya
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